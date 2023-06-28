بعيو: لقاء حماد وبن قدارة جاء لضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو إن لقاء رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة في بنغازي لم يكن لغرض المجاملة أو تبادل الأراء بل جاء من أجل الاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.

وأضاف بعيو في بيان نشرته الحكومة المكلفة من البرلمان عقب اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، أن الحكومة اتبعت الآليات القانونية السليمة، وتحصلت على أحكام قضائية، تمكنها من المحافظة على الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والغاز، وهما المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وأصبح في إمكانها بالقانون تكليف وتعيين حارس قضائي، على حسابات المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي وحيثما وُجدت ستستمر في إجراءاتها القانونية.

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤول عن إنتاج وتصدير النفط والغاز، وهي المؤتمن على إيراداته، التي لا يمكن تركها رهينةً للتبديد والإهدار والنهب والفساد، من طرف الحكومة منتهية الولاية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، والتي اعتبر أنها لم ولن تكون مؤتمنة على ثروة الشعب الليبي

وحذّر بعيو من أنه في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، فإن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير، حتى يعتدل ميزان الحق، وتعود الأمور إلى نصابها.