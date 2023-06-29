الشبعاني: تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل البرلمان يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

الوطن| رصد

قال أستاذ القانون مجدي الشبعاني، إن قرار تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب يُعد تدخلًا في أعمال السلطة القضائية ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات خاصة التشريعية والقضائية.

وجاء حديث الشبعاني مع تجدد حالة الجدل حول إنشاء “محكمة دستورية” إلى الواجهة من جديد بعد أن صوت مجلس النواب بنغازي على اختيار رئيسها وأعضائها ضمن عدة قرارات خلال جلسة هدد على إثرها أكثر من 40 نائبًا بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسة تشاورية في العاصمة طرابلس بعد إجازة عيد الأضحى.

وفي ذات السياق، أشار الشبعاني في تصريحاته إلى أن دور مجلس النواب هو دور كاشف لا منشئ، لافتًا إلى أن مجلس النواب تصرف وكأن السلطة القضائية جهة تابعة له، وذلك عبّر قيامه بقبول الترشيحات وتحديد العدد واختيار رئيس وأعضاء المحكمة.