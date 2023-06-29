ميلوني: المذكرة الليبية الإيطالية الخاصة بالهجرة أبرمتها حكومة جينتيلوني

الوطن/متابعات

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن المذكرة الليبية الإيطالية الخاصة بالهجرة تم ابرامها من قبل باولو جينتيلوني عندما كان رئيساً للوزراء، في حكومة برئاسة الحزب الديمقراطي.

وأضافت ميلوني أن هذا الملف، تمت متابعته لاحقاً من قبل وزير الداخلية آنذاك ماركو مينّيتي وذلك رداً على أسئلة البرلمانيين بعد إحاطة أمام مجلس النواب على ضوء القمة الأوروبية المقبلة

وأردفت بالقول:”بينما هناك اليوم من يقول لنا إن الحوار مع هؤلاء الأشخاص أمر مثير للشكوك، لكن ما يُعنى به في الأساس، أنه يمكن للبعض القيام بذلك والبعض الآخر كلا”.

وخاطبت رئيسة الحكومة أعضاء المعارضة بالقول : “نعم، لقد تغيرت الأمور في الواقع، فلم يُعدّ الحزب الديمقراطي في الحكومة اليوم، وبالتالي لا يمكن القيام ببعض الأشياء التي كانت معتادة في عهدها.