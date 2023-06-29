يربوع: تهنئة عيد الأضحى خاصة إلى العالم الربّاني مفتي البلاد

وجّه عبدالباسط يربوع، أحد المدرجين في قائمة التطرف بالزاوية والمحرضين ضد الجيش والمؤيدين للغزو التركي ممن يتبعون منهج المفتي المعزول الصادق الغرياني، تهنئة عيد الأضحى خاصة إلى من وصفه بالعالم الربّاني مفتي البلاد، على حد وصفه.

وقال يربوع، في منشور له عبر “فيسبوك”: “بحلول عيد الأضحى المبارك، عيد التضحيات والخيرات والبركات، أبعث أسمى آيات التهاني وأزكى التحيات والتبريكات، إلى جميع الأحبة والأصدقاء، وتهنئة خاصة إلى العلماء الربانيين وعلى رأسهم مفتي البلاد حفظه الله”، بحسب تعبيره.

وأضاف “تقبل الله منا ومنكم وأعاده الله علينا بالعز والنصر والتمكين ووحدة بلادنا وتحقيق أمنها وأمانها، واستعداد الأمة لتحرير المسجد الأقصى من رجس الصهاينة”، وفقا لحديثه.