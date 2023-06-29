أطلقوا نداء استغاثة.. إنقاذ 34 مهاجراً غير شرعي انطلقوا من ليبيا

قال مشروع «Alarm Phone» الإنساني، التابع لمنظمة «Watch The Med»، إنه تم إنقاذ 34 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط، كانوا قد انطلقوا من مدينة بنغازي الليبية، وأطلقوا نداء استغاثة هاتفيا، وتم نقلهم إلى ميناء بوتسالو، جنوب مقاطعة صقلية.

وأضاف المشروع في بيان له، أن المهاجرين انطلقوا من بنغازي الليبية، وظلوا يبحرون على غير هدى لأيام في المياه الدولية.

وذكر المشروع الإنساني في تغريدة على حسابه على “تويتر”: “جرى تنبيه جميع السلطات المعنية بشأنهم، لكن أحدا لم يساعدهم”.

وتابع: “لم يعد لديهم ماء، وقد حاولنا تهدئتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم، لكنهم كانوا يائسين، وأخيرًا جرى إنقاذهم وإنزالهم في محافظة راغوزا”.