مبروكة توغي تحيي يوم الطفل الأفريقي

وسط حضور لأطفال الجاليات الافريقية في ليبيا أحيت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية يوم الطفل الإفريقي الذي يصادف يوم 16يونيو من كل عام.

وأقيمت الاحتفالية مساء يوم السبت 24 يونيو 2023 في مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون بزاوية الدهماني طرابلس، بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي عثمان ونائب السفير السوداني والقنصل السوداني لدي ليبيا ومنسق الجالية الأفريقية في طرابلس ورئيس المنظمة الليبية للمرأة والطفل وممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجاليات الأفريقية.

وتخلل الحفل فقرات موسيقية ولوحات استعراضية تجسد الهوية الأفريقية وتعبر عن طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية والتعليم ومحاربة التميز العنصري والاضطهاد وفتح آفاق المشاركة الحقيقية المبنية على الاحترام المتبادل وتقاسم المصلحة والسلام والاستقرار، بحسب بيانها.

نظم الاحتفالية مكتب الطفل ورعاية المواهب بوزارة الثقافة في إطار خطة طموحة للاهتمام بالطفل الليبي ومد جسور التعاون على المستوي العربي والأفريقي بما يساهم في خلق بيئة مناسبة للطفل واكتشاف مواهبه وصقلها والدفع به إلي الامام، وفق البيان.