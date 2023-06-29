وزارة التربية والتعليم توضح موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات، رَئيس اللجنة العُليا لاِمتحانات الشهادات العامة الدكتور “مُحسن الكبيّر”، عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 2022.

وأوضح الوكيل في بيان للوزارة أن موعد اعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للعام الدِّراسي 2022 – 2023م لـ 188060 طالب وطالبة ستكون جاهزة للإعلان يوم الأحــد المُقبل بإذن الله.

وهنأ الوكيل جمِيع أبناءنا الطلبة وَأُسرهم وَأولياء أمورهم وجمِيع المُهتمِّين بِالعملية التَّعليمية بِمناسبة حُلول عِيد الأضحى المُبارك أعاده الله علينا جمِيعاً بِالخير واليُمن والبركات.