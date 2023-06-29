النعّاس: قرارات مجلس النواب عبثية والقصد منها تغيير حكومة الدبيبة

رأت عضو حزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، أن قرارات مجلس النواب عبثية والقصد منها تغيير حكومة الدبيبة.

وقالت النعاس، في تصريحات صحفية: “ما قام به مجلس النواب من إصدار لقرارات عبثية هو تلاعب بمصير الوطن والقصد منه الضغط في اتجاه تغيير الحكومة والتلويح بزيادة الانقسام في مؤسسات الدولة”، وفقا لتعبيرها.

وأضافت “تمادي مجلس النواب هو نتاج عدة أسباب أهمها سكوت الدائرة الدستورية عن الطعون المقدمة ضد التعديلات والقوانين والقرارات الصادرة بالمخالفة من هذا المجلس وتأجيل البت فيها”.

وتابعت “أيضا من ضمن الأسباب، إصرار البعثة الأممية والمجتمع الدولي على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا عن طريق مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى غياب رد الفعل الشعبي الرادع لمثل هذه التصرفات، وتأكدهم من انعدام تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب”، بحسب وصفها.

واستطردت “سيستمر العبث بمصير الوطن ما لم يقف الشعب مصدر السلطات في وجه كل من يعرقل طريق الوصول للدولة المدنية ويحاسب كل من سبب الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية السائدة في البلاد”.