أمن بنغازي: ضبط مشعوذ بحوزته معدات سحر

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص مُتلبساً بأدوات تُستخدم في السحر وقنينة بها ثُعبان لايزال على قيد الحياة قبل دخوله إلى مقبرة الهواري.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه عند تجول أعضاء التحريات بمركز شرطة الفعكات بالقرب من مقبرة الهواري تم مشاهدة أحد الأشخاص في طريقه للدخول إلى المقبرة ويحمل أغراضاً على كتفه ما دفع أعضاء التحريات للاشتباه فيه وتم التعامل معه من قبل أعضاء التحريات وضبطه.

وبينت مديرية أمن بنغازي أنه بتفتيش المتهم احترازيا عثر بحوزته على صور وقنينة سعة لتر ونصف بداخلها ثُعبان لايزال على قيد الحياة وبعض قصاصات الأوراق كُتب عليها بعض العبارات ومبلغ مالي وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.أ.م من مواليد 1946 مصري الجنسية وتم إيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن ضبط المتهم جاء في إطار الخطة المُعدة من قبل رئيس مركز شرطة الفعكات عميد محمد بورويص والقاضية بتجوال أعضاء التحريات لضبط الشارع العام.