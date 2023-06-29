شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الخميس 29 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 29 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تكون الأجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد،مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية خاصة الساحل الشرقي ، و ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام وتتكاثر السحب يوم السبت على بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ على المناطق الساحلية ، وتتراوح مابين (37-40 )مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين وتنخفض من مساء يوم السبت خاصة على المناطق الساحلية .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-29)مْ على اغلب المناطق ، وتكون على اجدابيا هذا اليوم (34) مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين خاصة على الخليج وسهل بنغازي .

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على غات.

الرياح: شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-43)مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-39)مْ وتسجل ارتفاع طفيف من يوم السبت على اغلب المناطق .