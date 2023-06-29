مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يقوم بأعمال سحر داخل مقبرة الهواري

ألقى “مركز شرطة الفعكات” القبض على شخص مُتلبساً بأدوات تُستخدم في السحر وقنينة سعة لتر ونص وبها ثُعبان لايزال على قيد الحياة قبل دخوله إلى مقبرة الهواري.

بحسب بيان مديرية أمن بنغازي، وفي اطار الخطة المُعدة من قبل رئيس مركز شرطة الفعكات عميد محمد بورويص بتجوال أعضاء التحريات داخل الاختصاص لضبط الشارع العام، وعند تجوال أعضاء التحريات بالقرب من مقبرة الهواري تم مشاهدة أحد الأشخاص في طريقه للدخول إلى المقبرة ويحمل أغراضاً على كتفه وهو موضع اشتباه لدى أعضاء التحريات.

على الفور تم التعامل معه من قبل أعضاء التحريات وضبطه وبتفتيشه إحترازيا تم العثور بحوزته على صور وقنينة سعة لتر ونصف بداخلها ثُعبان لايزال على قيد الحياة وبعض قصاصات الأوراق كُتب ليها بعض العبارات ومبلغ مالي وتم الإنتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.أ.م من مواليد 1946 مصري الجنسية وتم إيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة.