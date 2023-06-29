ليبيا تشارك في افتتاح معرض كوريا للواردات 2023م

شارك مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب اليوم الخميس في افتتاح معرض كوريا للواردات 2023م بكوريا.

وأكد الديب على أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض لما لها من دور كبير في التعريف بالمنتجات الليبية وإيجاد أسواق خارجية لها للمساهمة في التنوع الاقتصادي ومصادر الدخل القومي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن فعاليات المعرض تستمر خلال الفترة من 29 يونيو حتى 1 يوليو 2023م بمشاركة عدد من الشركات الليبية المقيدة بسجل المصدرين وهي مجموعة السهل القابضة، مجموعة وهيبة القابضة، شركة المشكاة للإنتاج الزراعي والحيواني، شركة سيلين للصناعات الغذائية، شركة أمطار الغيم لزيت الزيتون، شركة أسماك ليبيا للمنتجات البحرية .

وشارك في افتتاح المعرض مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة ومدير إدارة الأسواق والترويج ومدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بمركز تنمية الصادرات.

وعلى هامش المعرض زار وزير الاقتصاد الكوري جناح ليبيا حيث اطلع على منتجات الشركات الليبية المشاركة بالمعرض مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات أمام الشركات للدخول إلى السوق الكوري مؤكداً رغبة كوريا في تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في ليبيا .