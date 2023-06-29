هيئة الحج والعمرة تبلغ عن رابع حالة وفاة بين الحجاج الليبيين في مكة المكرمة

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بلغت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وفاة حاج ليبي بمكة المكرمة، وهي رابع حالة يتم التبليغ عنها هذا العام.

وأعلنت الهيئة وفاة الحاج محمد سعد عبد الله السوداني يوم الأربعاء في مكة المكرمة، مشيرة إلى أنه من تنسيقية طرابلس مجموعة (123).

وقالت إنه توفي بمستشفى الملك عبد العزيز (الزاهر).

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل زيادة مطردة في أعداد الإصابات وسط حجاج بيت الله بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات وصل هذا اليوم إلى 1098 إصابة، مناشدة الحجاج بالتقيد بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.