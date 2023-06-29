“مركز شرطة الفعكات” يلقي القبض على شخص متلبسًا بأدوات تستخدم في السحر والشعوذة

الوطن/متابعات

ألقى مركز شرطة الفعكات القبض على شخص متلبسًا بأدوات تستخدم في السحر والشعوذة، وذلك خلال تجوال أعضاء التحريات بالقرب من مقبرة الهواري، حيث تم مشاهدة أحد الأشخاص في طريقه للدخول إلى المقبرة ويحمل أغراضاً على كتفه وهو موضع اشتباه لديه وعلى الفور تم التعامل معه.

وبتفتيشه احترازياً، تم العثور بحوزته على صور وقنينة سعة لتر ونصف بداخلها ثُعبان لايزال على قيد الحياة وبعض قصاصات الأوراق كُتب ليها بعض العبارات ومبلغ مالي.

وتم الانتقال به إلى القسم، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.أ.م من مواليد 1946 مصري الجنسية وتم إيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة.