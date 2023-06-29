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مصلحة المطارات تناقش تمويل وتنفيذ مشروع مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت مصلحة المطارات عن نتائج اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح الهيكلية الاستثمارية لمطار معيتيقة في طرابلس.

وأكدت المصلحة أن الاجتماع، ناقش مقترح اللجنة لهيكلة مشروع الاستثمار وآليات التمويل ومراحل التنفيذ، ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية بعد إضافة التعديلات المطلوبة.

وقدّمت الشركة المطورة للمشروع، شرحًا لآخر المستجدات المتعلقة بالدراسة والتعديلات المضافة عليها، ومخرجات الجدوى الاقتصادية لمشروع الامتياز وفق أسلوب التصميم والبناء والتشغيل والتسليم DBOT، التي أعدتها شركة KPMG للاستشارات.

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صحيفة الساعة 24

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