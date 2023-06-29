روسيا: الناتو حول ليبيا إلى ثقب أسود

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول حلف الأطلس “الناتو” حولوا ليبيا إلى “ثقب أسود”

وقال لافروف في مقابلة مع قناة روسيا اليوم “تعرضت كل من جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي ودول أخرى في منطقة الصحراء والساحل لهجوم مباشر من قبل الجماعات الإرهابية بعد أن قام كل المقاتلين من أجل الديمقراطية والحرية التي تمثلها فرنسا وأعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي، بهدف القضاء على معمر القذافي، الذي كان يعرف الكثير عن كيفية تمويل الحملة الرئاسية في فرنسا، بشن عدوان علني على ليبيا، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر مثل هذه الأعمال”.

وأضاف لافروف أن دول الناتو دمرت ليبيا “التي لا يزال المجتمع الدولي بأكمله يجمعها قطعة قطعة ولا يستطيع جمعها، وحولوا هذه الدولة الليبية إلى ثقب أسود ضخم يمر من خلاله قطاع الطرق المسلحون بالأسلحة المهربة، والإرهابيون من جميع الأطياف، والمتطرفون، وتجار المخدرات، الذين ما زالوا يرهبون دول القارة الأفريقية”.

وأردف لافروف: أيضا دعونا لا ننسى أن أولئك الذين دمروا ليبيا واشتهروا بمثل هذه المغامرات العدوانية ضد دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا، هؤلاء حوّلوا ليبيا إلى ثقب أسود أيضا في الاتجاه الآخر، إذ تدفق عدد هائل من المهاجرين غير الشرعيين في اتجاه القارة الأوروبية، التي تعاني منهم أوروبا الآن، وكما يقولون أحيانا، لا تعرف كيفية التخلص منهم.