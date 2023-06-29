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الأرصاد الجوية: أجواء صيفية مستقرة على اغلب مناطق البلاد خلال ايام العيد

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أجواء صيفية مستقرة على اغلب مناطق البلاد خلال ايام العيد، ودرجات الحرارة القصوى على المناطقالساحل الشرقي تتراوح مـــابين (27-30)مْ، مع رطوبة عالية نسبياً على اغلب المناطق الساحلية  خاصة على الساحل الشرقي.

واشار المركز الوطني الى ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا حيث تتراوح على مناطق الساحل الغربي مابين (30-35)مْ ،على الدواخل مابين (37-40)مْ ،على مناطق الجنوب مابين (38-43) وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

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الوطن الليبية

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