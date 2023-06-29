وزير الخارجية الروسي: الغرب دمر ليبيا وحولها لثقب أسود ووجهة للمتطرفين

شن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هجوما حادا على الغرب، متهما المجتمع الدولي بتحويل ليبيا إلى ثقب أسود.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية له، إن الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، كان يعرف الكثير عن كيفية تمويل الحملة الرئاسية في فرنسا، لذلك جرى شن عدوان علني على ليبيا، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر مثل هذه الأعمال.

واتهم الدبلوماسي الروسي الغرب بتدمير الدولة الليبية، وقال إن المجتمع الدولي لا يزال بأكمله يجمع ليبيا قطعة قطعة ولا يستطيع جمعها.

كما أكد أن ليبيا تحولت إلى ثقب أسود ضخم يمر من خلاله قطاع الطرق المسلحون بالأسلحة المهربة، والإرهابيون من جميع الأطياف، والمتطرفون، وتجار المخدرات، الذين ما زالوا يرهبون دول القارة الأفريقية.

وتابع لافروف: “دعونا لا ننسى أن أولئك الذين دمروا ليبيا واشتهروا بمثل هذه المغامرات العدوانية ضد دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك العراق وسورية، حولوا ليبيا إلى ثقب أسود أيضا في الاتجاه الآخر، إذ تدفق عدد هائل من المهاجرين غير الشرعيين في اتجاه القارة الأوروبية”.