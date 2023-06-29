معهد أمريكي: اتفاق 6+6 ينهار بسرعة 

قال تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط الأمريكي، إن اتفاق الانتخابات الليبية الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) لإعداد قوانين الانتخابات آخذ في الانهيار بسرعة.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تشهد البلاد “دبلوماسية مكوكية” لحمل المجلسين على تعديل قوانين 6+6 خلال الفترة القادمة، مشددا على استحالة إجراء الانتخابات في أي وقت قريب.

وأشار المعهد إلى أن “اتفاق 6+6 أثار انتقادات من جبهات متعددة، بما في ذلك المبعوث الأممي” عبد الله باتيلي” الذي عدد 4 قضايا متنازع عليها من المحتمل أن تثير مخاطر سياسية حرجة إذا استمرت الانتخابات”.