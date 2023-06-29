حزب العدالة والبناء : إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد خطوة استفزازية

ليبيا – علق حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على إقدام متطرف سويدي على إحراق نسخة من المصحف الشريف.

حزب العدالة والبناء استنكر في بيان له بشدة إحراق أحد المتطرفين بالسويد عند مسجد ستوكهولم المركزي نسخة من المصحف الشريف عقب صلاة العيد.

ودعا الحكومة ووزارة الخارجية إلى التواصل مع السفارة السويدية لدى ليبيا وتسليمها رسالة احتجاج على هذا التصرف.

واعتبر أن هذه الخطوة استفزازية لمشاعر المسلمين وتضرب بعرض الحائط قداسة القرآن الكريم في نفوس المسلمين في العالم.

وأشار إلى أن السلطات السويدية تغاضت في كل المرات السابقة عن المناشدات العالمية لإيقاف حالة الاستفزاز وضرورة احترام مشاعر المسلمين في كل مكان.