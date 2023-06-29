السنوسي: الدولة غير مهتمة بإنتاج الحبوب الذي تشكل أساس الأمن الغذائي للبلاد

ليبيا – أكد مدير التخطيط في هيئة الحبوب أحمد السنوسي أن الإنتاج ضعيف جداً هذا العام ويغطي جزءاً قليلاً من الاستهلاك المحلي.

السنوسي قال في تصريح لموقع “العربي الجديد” إن تقديرات الإنتاج لا تتعدى في أفضل الأحوال 30 ألف طن، لافتاً إلى غياب الإحصائيات والبيانات الحكومية حول الإنتاج، وعدم اهتمام الدولة بإنتاج الحبوب الذي يشكل أساس الأمن الغذائي للبلاد.

وحول المشروعات الزراعية الحكومية أوضح أنها متوقفة منذ عام 2011، وعلى سبيل المثال فإن مشروعي مكنونة وبلجوج يعتبران من أكبر المشروعات الزراعية في البلاد، والآن توقفا عن العمل بسبب الإهمال وسوء الإدارة.