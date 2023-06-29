خارجية الوحدة الوطنية تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن حادثة إحراق المصحف الشريف في السـويد

طالبت ليبيا، اليوم الخميس، السويد باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبي حوادث إحراق المصحف الشريف التي تكررت في ستوكهولم، مستغربة استمرار صمت السلطات السويدية أمام مثل هذه الاستفزازات المتكررة.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، بشأن حادث إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في العاصمة السويدية خلال تظاهرة وافقت عليها الشرطة.

وأعربت ليبيا في البيان عن إدانتها قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن «هذه الأفعال تمثل تناقضا واضحا مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول».

واستغربت ليبيا، استمرار صمت السلطات السويدية أمام مثل هذه الاستفزازات المتكررة، مطالبة إياها «باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبيها، وألا تعتبر الإساءة لمقدسات المسلمين بأنه سلوك يعبر عن حرية التعبير».

كما دعت السلطات السويدية إلى إحترام مشاعر المسلمين خاصة وأن «هذا العمل المرفوض قد ارتكب بالتزامن مع أيام مباركة لديهم. تقتضي ضرورة تحركها ووقفها لهذه الأفعال المشينة بشكل فوري».

وأكدت ليبيا «أن السماح بالقيام بهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله»، وقالت «إن غض الطرف عن تكرار مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها»، مجددة الدعوة إلى ضرورة احترام حرية الأديان وعدم المساس بها في أي دولة.