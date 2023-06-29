ليبيا تحصد 4 ميداليات في دورة الألعاب الشاطئية الإفريقية

نجحت الفرق الليبية في تسجل 4 ميداليات خلال المشاركة بالبطولة الإفريقية للألعاب الشاطئية، التي تتواصل منافساتها بمدينة الحمامات التونسية.

ونجح المنتخب الليبي لكرة اليد الشاطئية في حصد برونزية المسابقة، بعد التفوق على نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث.

ونجح منتخب الووشو كونغ فو في حصد ميدالية فضية، وأخرى برونزية، ضمن منافسات بطولة الألعاب الإفريقية الشاطئية، حيث حصد مصعب عياد فضيه ساندا وزن 80، وتحصل على الدرسي على برونزية ساندا وزن 90.

بدوره، خطف الليبي محمد حسين بكرة برونزية فردي التجديف بعد خوضه منافسات قوية مع عدد من الرياضيين أصحاب الخبرة الواسعة ووسط مشاركة 16 دولة عربية وإفريقية، ويعتبر تتويج بكرة مؤشر قوي على فرصة تأهل ليبيا للأولمبياد.

وشاركت ليبيا في البطولة بخمس ألعاب، هي: “كرة القدم الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية، والسباحة، والووشو، والتجديف”.