إدانات واسعة عقب حرق متطرف لنسخة من القرآن الكريم بالسويد

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، حرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.

وعبرت الخارجية اليوم في بيان عن استغرابها من صمت السلطات السويدية أمام “هذه الاستفزازات المتكررة”، مطالبةً باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبيها.

وأضافت الخارجية أن السماح بهذه الأعمال المعادية للإسلام تحت حجة حرية التعبير أمر لا يمكن القبول به.

ودعا البيان السلطات السويدية إلى احترام مشاعر المسلمين، مشددة على أن تزامن هذا التصرف مع أيام المسلمين المقدسة يتطلب تحركا فوريا لاتخاذ إجراءات ضدها.

بدوره دان حزب العدالة والبناء الحادثة نفسها، مشيرا إلى كونها ليست الأولى من نوعها.

ودعا الحزب اليوم في بيان حكومة الوحدة الوطنية إلى التواصل مع السفارة السويدية لدى ليبيا بغرض تسليمها رسالة احتجاج تندد هذا التصرف.

دوليا، أعرب المجلس الأوروبي للقرآن الكريم عن رفضه الموضوع ذاته، واصفا ذلك بالاعتداء السافر على مشاعر المسلمين.

واعتبر المجلس اليوم في بيان، أن هذه التصرفات تعد تقويضا لـ”جهود المؤسسات الإسلامية المعتدلة في الغرب التي تعمل على بث التعايش السلمي”

وتأتي هذه الإدانات عقب قيام متطرف بتمزيق نسخة من المصحف الشريف وإضرام النار فيه عند مسجد ستوكهولم المركزي بالسويد أمس الأربعاء، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن بتنظيم ما وصفته بـ”الاحتجاج”.

المصدر: بيانات + ليبيا الأحرار

