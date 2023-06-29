تفاصيل صادمة في الكشف عن ملابسات وغموض واقعة قتل مجهولة في تاجوراء

أعلنت مديرية أمن تاجوراء عن تمكن مركز الشرطة 25 فبراير من الكشف عن ملابسات غموض واقعة قتل مجهولة الهوية .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية أمن تاجوراء، حضر إلى المركز المواطن (ر. ع. ا) مقيم بمنطقة النعم تقدم بلاغ عن وجود جتمان شخص اسمرالبشرة مجهول الهوية ملقى بداخل احدى المزارع بمنطقة وادي الربيع النعم .

وعلى الفور انتقل مأمور ضبط القضائي إلى مكان الواقعة وتم إتخاد الإجراءات القانونية اللازمة وعرض اوراق المحضر على النيابة العامة والتي بدورها باشرت التحقيق فى الواقعة وأمرت بالبحث والتحري وضبط الفاعلين وبنفس اليوم قام رئيس التحقيق بالمركز بتكليف أعضاء التحري والغفارة بالمركز بالبحت والتحري وجمع المعلومات وتكتيف الجهود للتعرف على المتهمين وضبطهم .

ومن خلال البحث وجمع المعلومات من قبل أعضاء التحري والغفارة تحصلوا على بيانات الشخص المتوفى وهوا يدعي (ا. ا. ع) من دولة النيجر وانه تعرض للخطف وطلب فدية من اجل اطلاق سراحه وبعدها قاموا بضربه ضرب مبرح مما ادي الى وفاته والمتهم فيها شخصان من الجنسية الأفريقية الأول يدعي (م. م. ل) من دولة غينيا والاخر يدعي (م. ب) حيث تم ضبط المتهم الاول داخل مزرعته وفق الإجراءات القانونية واعترف بارتكابه للواقعه وكما تم ضبط فتتان واربعة اشخاص بداخل المزرعة وهم يمارسون الزنا والدعارة مقابل مبلغ مالي .

وتم اتخاد الإجراءات القانونية ضدهم واحالة المتهم الاول الى نيابة تاجوراء موقوفا فى واقعة الخطف والقتل العمد وفتح محضر مستقل في واقعة الدعاره وإحالتهم إلى نيابة الجزئية تاجوراء