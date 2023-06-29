الراجحي: مجلس النواب قادر وبارع على انتاج الازمات فقط ولا ينتج الحلول

ليبيا – علق رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين على قرار المحكمة الدستورية الذي صوت عليه مجاس النواب، معتبراً أن القضية بدأت يوم 5-12 عندما صوت مجلس النواب على قانون إنشاء محكمة دستورية واضطر خالد المشري ومجلس الدولة اصدار رسالة لعقيلة صالح بأنهم سيقفون التعاون والتعامل مع عقيلة فيما يخص تقاسم المناصب السيادية وبعد اسبوع الجمعية العمومية في المحكمة العليا تصدر قرار رقم 12 لإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

الراجحي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إنه بتاريخ 23-12 تعهد عقيلة والمشري في بيان مشترك على ايقاف نشر مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا والاستمرار في المفاوضات فيما يخص تقاسم المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة وتأتي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يوم 5 مارس وتصدر حكم بعدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية عليا ورغم تعهد عقيلة صالح بعدم نشر القانون نشره يوم 7 ابريل في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن المحكمة العليا مرة أخرى تصدر حكم ببطلان انشاء محكمة دستورية عليا واليوم الكل يتفاجئ بتسمية اعضاء المستشارين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والذي صدر بحقه حكمين من الدائرة الدستورية ببطلان القانون.

وتابع “هنا مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح لم يحترم حكمين للمحكمة العليا ومجلس النواب لم يحترم تعهداته السياسية وهذا يعطيك انطباع أن مجلس النواب قادر وبارع على انتاج الازمات فقط ولا ينتج الحلول، لم نجد مجلس النواب منذ تأسيسه يحل مشاكل بل يعقدها وتقسيم المؤسسات، هذا الجسم جاء لإثارة الفوضى فقط وأي استقرار يساهم في إنتاج الانتخابات وخروجهم من المشهد لن يسمحوا به”.

ولفت إلى أن رئيس المحكمة العليا هو من سلم لأن الجمعية العمومية للمحكمة العليا اختارت مستشار بديل للحافي وما على مجلس النواب والدولة إلا التصويت على اعتماده، مبيناً أن الإشكالية الآن أن هناك حكمين صادرين من المحكمة العليا بخصوص انشاء المحكمة الموازية والهدف ليس إلا إثارة الفوضى.

كما استطرد في حديثة: “طبيعة المشري يصدر بيانات وتغريدات واليوم نجده ساكت ليس بعادته! كأن الرجل ساكت لأنه يرى أن فرصته لا زالت مع عقيلة صالح في إنتاج حكومة جديدة ولكن الشراكة فيما بينهم لا توجد علاقة احترام ولا تقدير رغم تضحيات المشري، والتيار السياسي في المنطقة الغربية يتعارض مع خطواته السياسية ونجد كل مرة المشري يتلقى الكفوف السياسية من عقيلة صالح آخرها تسمية رئيس المحكمة الموازية ومستشارين فيها والهدف إفشال الانتخابات الآن”.

وأردف: “الآن في مجموعة من أعضاء مجلس النواب لا يعلمون شيء عن الجلسة وانه كان غائب عنها الرئيس عقيلة صالح والنائب الاول وتفسير الغياب أنه لا يوجد جلسة معلنة ولم يتم استدعائهم ان هناك جلسة! قالوا لي أن مصباح دومة دار جلسة وكلف بها بحسب قانون رقم 4 للائحة مجلس النواب أن الجلسة لا تكون صحيحة إلا بحضور الرئيس أو النائب الاول والثاني، الرئيس والنائب الأول غير موجودين معناه حتى الجلسة فيها مشكلة والعبث والفوضى الذي يدير فيه مجلس النواب ولا يحترم قراراته!”.

ورأى في الختام أن أعضاء مجلس النواب استفادوا بشكل كبير من حالة الفوضى والحصول على الأموال بالإضافة لمجلس الدولة وفتحي باشاآغا ومجموعته واسامة حماد وجماعته، مضيفاً “ما ننتظره الآن هل هناك قضاة ومستشارين يقبلون أن يتم تكليفهم بهذا الشكل بقانون تم الفصل فيه مرتين وفي محكمة موازية في المنطقة الشرقيه؟”.