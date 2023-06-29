شاهد بالصور.. تفاصيل القبض على مصري مُتلبساً بأدوات السـ.ـحر قبل دخوله لمقبرة في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة الفعكات” من القبض على شخص (مصري الجنسية) مُتلبساً بأدوات تُستخدم في السحر وقنينة سعة لتر ونص وبها ثُعبان لايزال على قيد الحياة قبل دخوله إلى مقبرة الهواري.

وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الفعكات عميد محمد بورويص وتكون الخطة بتجوال أعضاء التحريات داخل الاختصاص لضبط الشارع العام وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق نقيب محمد حيمة .

وعند تجوال أعضاء التحريات بالقرب من مقبرة الهواري تم مشاهدة أحد الأشخاص في طريقه للدخول إلى المقبرة ويحمل أغراضاً على كتفه وهو موضع اشتباه لدى أعضاء التحريات وعلى الفور تم التعامل معه من قبل أعضاء التحريات وضبطه .

وبتفتيشه إحترازيا تم العثور بحوزته على صور وقنينة سعة لتر ونصف بداخلها ثُعبان لايزال على قيد الحياة وبعض قصاصات الأوراق كُتب ليها بعض العبارات ومبلغ مالي وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.أ.م من مواليد 1946 مصري الجنسية وتم إيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة .