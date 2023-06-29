رئيس وزراء اليونان يرد على تهمة إغراق قارب مهاجرين أبحر من ليبيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس (29 حزيران/يونيو 2023) في بروكسل إن المهربين مسؤولون عن غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في منتصف حزيران/يونيو، معتبراً أنه من “غير العادل” توجيه أصابع الاتهام إلى خفر السواحل اليونانيين.

بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي برئيس تونس ووزير داخليته. فيزر أكدت رغبة البلدين في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة تهريب البشر.

حصيلة قياسية لضحايا المتوسط في الربع الأول من 2023

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط تُسجل بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس منذ 2017، موضحاً أن 441 مهاجراً لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.

يواصل عمال الإغاثة عمليات البحث والتمشيط قبالة سواحل اليونان، فيما تضاءلت الآمال في العثور على ناجين بعد كارثة غرق قارب للمهاجرين. وفي حين يرجح مراقبون أن يكون عدد القتلى بالمئات، تسعى جهات دولية حاليا لكشف الملابسات.

وأضاف المسؤول اليوناني خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا “يجب ألا يساورنا شك في أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق العصابات الإجرامية التي ملأت القارب بأشخاص يائسين عبر قطع وعود كاذبة برحلة آمنة بدون حتى تأمين سترات نجاة لهم”.

وتابع ميتسوتاكيس “من الظلم للغاية توجيه أصابع الاتهام إلى خفر السواحل اليونانيين. لقد أنقذ خفر السواحل اليونانيون آلاف الأشخاص الذين كانوا معرضين لخطر الموت في البحر” مشيداً “بعملهم البالغ الصعوبة”.

وذكر أن تحقيقاً قضائياً يجري بعد غرق زورق صيد قديم ينقل عدداً كبيراً من المهاجرين أبحر من ليبيا وأسفر غرقه عن 82 قتيلاً على الأقل وفقدان المئات قبالة سواحل اليونان ليل 13 إلى 14 حزيران/يونيو.

وأثار الحادث الذي نجا منه سوريون ومصريون وباكستانيون وفلسطينيون، العديد من التساؤلات حول سلسلة المسؤوليات، ولم يكشف خفر السواحل سوى معلومات محدودة عن ظروف وقوع حادث الغرق.

وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) الاثنين إن أثينا تجاهلت عرضاً للحصول على دعم جوي إضافي. كما قدم العديد من الناجين شهادات مفادها أن حرس السواحل اليونانيين استخدموا حبلاً لسحب القارب، مما قد يكون أدى إلى انقلابه.