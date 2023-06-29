مستشفى الحروق بطرابلس تستقبل أكثر من 400 مصاب بسبب شواء الأضاحي

قال مصدر من داخل مستشفى الحروق والتجميل طرابلس، إن أعداد الإصابات التي استقبلها المستشفى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك فاقت الـ 400 حـالة.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن حالات الإصابة جراء الاستخدام الخاطئ لأدوات الذبح تفاوتت في شدتها بين البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى بعض حالات الحروق نتيجة عدم الحذر خلال استخدام معدات الشواء.

وكان مركز مصراتة الطبي أفاد بأن قسم الحوادث والطوارئ بالمركز استقبل منذ ساعات الصباح الأولى لأول أيام عيد الأضحى المبارك عدد “252”حالة إصابة بآلات حادة نتيجة للاستعمال الخاطئ أثناء ذبح الأضاحي.

وأوضح المركز أن المصابين تلقوا العلاج والإسعافات الأولية وخرجوا، مشيراً إلى أن عدد “7” حالات منهم أدخلوا غرف العمليات وأجريت لهم عمليات طارئة.

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