ليبيا الان

مستشفى الحروق بطرابلس تستقبل أكثر من 400 مصاب بسبب شواء الأضاحي

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قال مصدر من داخل مستشفى الحروق والتجميل طرابلس، إن أعداد الإصابات التي استقبلها المستشفى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك فاقت الـ 400 حـالة.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن حالات الإصابة جراء الاستخدام الخاطئ لأدوات الذبح تفاوتت في شدتها بين البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى بعض حالات الحروق نتيجة عدم الحذر خلال استخدام معدات الشواء.

وكان مركز مصراتة الطبي أفاد بأن قسم الحوادث والطوارئ بالمركز استقبل منذ ساعات الصباح الأولى لأول أيام عيد الأضحى المبارك عدد “252”حالة إصابة بآلات حادة نتيجة للاستعمال الخاطئ أثناء ذبح الأضاحي.

وأوضح المركز أن المصابين تلقوا العلاج والإسعافات الأولية وخرجوا، مشيراً إلى أن عدد “7” حالات منهم أدخلوا غرف العمليات وأجريت لهم عمليات طارئة.

Trending

سفير إيطاليا الجديد يؤكد دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا
Trending

ليبيا.. “حماد” يبحث مع “بن قدارة” تطبيق قرار البرلمان بخصوص توزيع الثروة النفطية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك