الخارجية المنتهية تدين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الوطن| رصد

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية، في بيان لها عن إدانتها قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريفأمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تمثل تناقض واضح مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقوض الاحترام المتبادلالضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

و استغربت استمرار صمت السلطات السويدية أمام مثل هذه الاستفزازات المتكررة.

وطالبت الوزارة السلطات السويدية باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبيها، وألا تعتبر الإساءة لمقدسات المسلمين بأنها سلوك يعبر عن حرية التعبير.

ودعت السلطات السويدية إلى إحترام مشاعر المسلمين وقد ارتكب هذا العمل المرفوض بالتزامن مع أيام مباركة لديهم، مشيرة إلى ضرورة تحركها ووقفها لهذه الأفعال المشينة بشكل فوري.

وأكدت الوزاوة أن السماح بالقيام بهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، وإن غض الطرف عن تكرار مثل هذهالأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها، ونجدد دعوتنا إلى ضرورة احترام حرية الأديان وعدم المساس بها في أي دولة.