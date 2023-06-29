الزادمة: مخرجات لجنة 6+6 لم تنل قبولاً أو تأييداً من القوى السياسية

قال سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن مخرجات اللجنة المشتركة 6+6 لم تنل قبولاً أو تأييداً من القوى السياسية ولم نرَ أي دعم لهذه المخرجات على الصعيد المحلي وهذا ما يؤكد ضرورة توسيع دائرة التوافقات لضمان تأمين العملية السياسية.

وأكد الزادمة، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن الانتخابات العامة وتجديد الشرعية مطلب لكل الليبيين، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة واستقرار البلاد لكننا نؤكد أنها وسيلة وليست غاية.

ولفت إلى أن المخاطرة بالذهاب للانتخابات قبل إجراء حوار سياسي يضمن استمرار التوازنات ستترتب عليه عواقب كارثية أبرزها عدم قبول بعض الأطراف بنتائج الانتخابات.

وبشأن التحديات التي يمكن التعامل معها لإنجاح الاستحقاق، يرى الزادمة ضرورة تبديد المخاوف الموجودة لدى القادة السياسيين وقادة التشكيلات المسلحة من نتائج الانتخابات.

ودعا الزادمة، إلى توسيع دائرة التوافقات والوصول إلى اتفاق سياسي شامل يُراعي مخاوف الأطراف كافة ويأخذها بعين الاعتبار ضمان عدم عرقلة العملية الانتخابية.