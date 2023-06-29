عون: يجب تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات تتعلق بتوزيع الإيرادات

ليبيا – أعرب محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال، عن قلقه من تجدد دعوات متكررة لتعطيل إنتاج النفط في البلاد، وقال إن الشعب سيكون المتضرر الأول إذا تم ذلك؛ سواء عبر فقد العملاء المستوردين للنفط، أو تأثر محطات الكهرباء، هو ما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة.

عون حذر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” من التداعيات السلبية لإغلاق أي موانئ أو حقول، معتبراً أنها لن تكون هينة باعتبار أن ليبيا تنتج الآن كميات كبيرة، تلامس مليون و200 ألف برميل يومياً من النفط، بالإضافة إلى إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم، يصدّر منها 300 مليون قدم كعب يومياً.

وأوضح أنه عندما يتوقف ضخ النفط الخام سيتعطل بالتبعية إنتاج الغاز أيضاً، وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء بالبلاد، أي أن الشعب سيكون مستهدفاً بهذا القرار، ومتأثراً به قبل شريحة المستوردين، الذين قد يجدون بديلاً آخر.

كما أوضح أن تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرض المؤسسة لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة، وذلك لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وقدرة المؤسسة على الإيفاء بالعقود والعودة لإعلان (القوة القاهرة)، مما سيضطرهم للبحث عن بدائل، بالرغم من استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن بأوكرانيا.

ودعا عون للانتباه بأن تكرار التهديدات بوقف الضخ يقلق الدول المستوردة حتى لو كانت شقيقة وصديقة، مذكّراً بأن النفط الليبي يشكل المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، ولذلك فالجميع سيتخوف من عدم الوفاء بالالتزامات، وقد يتخذ قراره على ضوء ذلك وبالطبع فإن الدول المشاركة في الإنتاج، مثل إيطاليا وفرنسا مقابل حصصهما، سيتأثران بهذا الإيقاف.

كما لفت إلى أن عملية إغلاق الموانئ والحقول ثم فتحها تتطلب عمليات صيانة لمعالجة مشاكل فنية خاصة بالأنابيب، وبالطبع فإن تكلفة هذه العملية التي تتحملها خزينة الدولة عالية.

وفي الختام أكد على ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات، تتعلق بتوزيع الإيرادات، مشدداً على ضرورة الحرص أولاً على توفر الإيرادات باستمرار الإنتاج، كونها قوت الليبيين الذي لا ينبغي المقامرة به.