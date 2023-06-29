ليبيا تدين حرق المصحف في ستوكهولم وتطالب السويد باحترام مشاعر المسلمين

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة عن إدانة ليبيا قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الأفعال تمثل تناقض واضح مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

كما عبرت وزارة الخارجية عن استغرابها من استمرار صمت السلطات السويدية أمام مثل هذه الاستفزازات المتكررة، وطالبتها باتخاذ إجراءات واضحة ضد مرتكبيها، وألا تعتبر الإساءة المقدسات المسلمين بأنها سلوك يعبر عن حرية التعبير.

ودعت السلطات السويدية إلى احترام مشاعر المسلمين وقد ارتكب هذا العمل المرفوض بالتزامن مع أيام مباركة لديهم وتقتضي ضرورة تحركها ووقفها لهذه الأفعال المشينة بشكل فوري.

وأكدت أن السماح بالقيام بهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، وإن غض الطرف عن تكرار مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها، ونجدد دعوتنا إلى ضرورة احترام حرية الأديان وعدم المساس بها في أي دولة.

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