مركز بنغازي الطبي يجري عملية لطفل يبلغ 9 سنوات يعاني تشوهات خلقية بالقلب

الوطن| رصد

تمكن فريق جراحة العظام بمركز بنغازي الطبي، بقيادة الدكتور صلاح الفسي من إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ 9 سنوات يعاني من كسرفي مرفق اليد ، ويذكر أن الحالة خطيرة.

وقالت طبيبة التخدير مجدولين الزوي، إن الطفل يعاني تشوهات خلقية في القلب وقد أجريت له عملية قلب مفتوح سابقاً وهو بعمر ستة أشهر، وقد كانت وصلة حتى يستطيعوا حل مشكلة نقص الأكسجين لديه لأن مثل هذه الحالات يكون نسبة اكسجينه دائما مابين 70% _ 80% .

وتابعت الزوي أن العملية كانت مبدئية، إلا أن الطفل كانت لديه عملية قلب مفتوح وبسبب الوقوع وإصابة اليد بكسر تأجلت عمليته.

وبينت أن المركز استقبل الطفل وهو يعاني نقص أكسجين ونسبته كانت في السبعينات وأثر نقص الأكسجين ظهر على لون الشفاه باللون الأزرق، وكان التحدي موضوع التخدير وكيفية السيطرة على عدم تأثير الأدوية على قلب الطفل.

وذكرت أن الطفل بصحة جيدة، والعملية سارت بنجاح.