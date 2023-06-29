طرابلس.. مركز شرطة يلقي القبض على متهم بواقعة قـتـل منذ 2015

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس عن تمكن مركز شرطة غوط الشعال من القبض على متهم في واقعة قتل وقعت في 30 يوليو 2015 .

ومن خلال التحقيقات التي تمت مع بعض المتهمين في الواقعة انذاك حيث صدر في حقه أمر قبض من قبل النيابة العامة بتاريخ 13 اكتوبر 2022 .

حيث ان تعليمات السيد مدير امن طرابلس تقضي ببذل كل الجهود وتسخير كل الامكانيات لاكتشاف الحقائق وضبط الجناة فور ورود البلاغ الى مراكز الشرطة.

وعليه تمكن مركز شرطة غوط الشعال من ضبط المتهم بتاريخ 28 يونيو 2023 بعد اختفائه لوقت طويل .

وتم الاستدلال معه بالمركز واحالته الى النيابة العامة بتاريخ تسعة وعشرين يونيو 2023 .