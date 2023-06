العنوان اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية حرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف بأنه إساءة لمقدسات المسلمين. وقالت الوزارة في بيان لها :”ندين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك”. وأكدت أن هذه الأفعال تمثل تناقضًا…

The post خارجية الدبيبة: حرق متطرف لنسخة من القرآن في السويد إساءة لمقدسات المسلمين وليس حرية تعبير appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية