مستشفى الجلاء ببنغازي يستقبل 425 مصابًا بسبب الاستخدام الخاطئ للأدوات الحادة

ليبيا – أعلن مستشفى الجلاء للجراحة و الحوادث ببنغازي الأربعاء استقبال 425 إصابة أثناء ذبح وتقطيع أضاحي العيد، في أول أيام عيد الأضحى المُبارك.

مستشفى الجلاء قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له إنه سجل 25 حالة بقطع في الأوتار ، تطلبت تدخل جراحي.

وأشار إلى أن قسم جراحة الحروق والتجميل استقبل أكثر من خمس حالات حروق نتيجة استعمال المحروقات ( البنزين )، منها حالاتان إيواء.

وأوضح أن أغلب الإصابات كانت في اليدين والرجلين، ولازالت تقدم لهم الرعاية الصحية من الفرق الطبية بالمستشفى.