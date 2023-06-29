ابو خزام: مساع لجنة 6+6 تذهب سدى ولا انتخابات بالفترة القليلة القادمة

الوطن/رصد

قال المحلل السياسي سالم ابو خزام خلال تصريحات متلفزة إن هناك تحركات كبيرة بعد عملية لجنة 6+6 من اعداد اتفق عليه والحقيقة ان هذه اللجنة قد بذلت جهوداً كبيرة بين مجلس الدولة والنواب وتوصلت إلى نقاط أساسية لكن عبدالله باتيلي أشار إلى ان هذه الخطوات جيدة ومقبولة ولكنها ليست نهائية ولاختامية مما يعني انه ليس هناك انتهاءاً للطريق بل المسألة مازالت مفتوحة على مصراعيها وأن هناك أعباء على هذه اللجنة

وأكد المحلل أن هذا الحديث يصب في ان الانتخابات ستكون بعيدة المدى خلال الفترة القليلة القادمة وستكون شاقة على الليبيين مشيرا إلى ان على الأمم المتحدة أن تدعم خطوات اللجنة وتؤازرها وتدفعها للأمام ولكن هذا لم يحدث

وبين أن الاتفاقات الليبية الليبية ليست مدعومة من قبل أوروبا وليست مطلوبة من قبل المجتمع الدولي وكرر أن حكومة باشاغا التي صوت عليها مجلسا النواب والدولة ذهبت في طريق ممتاز ولكن لم تستطع ان تتم مجهوداتها وبقيت مسألة ناقصة وشبه عرجاء

وقال أن مجلس الدولة والنواب اتفقو على نقاط مهمة كان جليا الدفع بها للأمام وليس شدها للخلف ولكن حدث العكس مما يدل على أن المجتمع الدولي لايريد الانتخابات بما أنها لاتخدم مصالحه مما عقد مساعي لجنة 6+6 وأذهب جهدها سدى

ولدى سؤاله عن سعي السفير الأميريكي ريتشارد نورلاند لحشد الدعم المحلي و الدولي أجاب بأن مساعيه لم تأتي بنتيجة مادام المجتمع الدولي يريد ترك الأوضاع على ماهي عليه وتأجيلها إلى أجل غير مسمى وخاصة بعد الاجتماع الذي عقد بالجزائر وبعده مصر وأشار الى ان تركيا تسير بذات الاتجاه وهي مدعومة أيضا من قبل بريطانيا وأمريكا وهو ما يعقد الامر ويخدم مصالحهم الخاصة

وختم “البعثة الأممية ممثلة بـ “عبد الله باتيلي” على قدر من المسؤولية ويستطيع أن يسير الى الأمام ويحقق جهوداً جيدة لكنه تقطع عليه بريطانيا وأمريكا مساعيه وتذهب في اتجاه اخر حيث أنه أقنع الليبيين من خلال لجنة 6+6 أن هناك اتفاق بين مجلس النواب والدولة وأن هناك حلولاً للعراقيل إن وجدت وأن اللجنة ستكون رفيعة المستوى وستخرج البلاد من أزمة سياسية وليبية اذا كانت الاختيارات دقيقة وصحيحة تعبر عن النزاهة والعدل ولكن ايضاً هذا لم يحدث وظل باتيلي اسيرا لتفكير تطوقة الأرادة الدولية وتتحكم بالأمور مما يؤدي إلى انفجار الوضع الحالي وانهيار هذه اللجنة وذهاب اقتراحاتها سدى وبالتالي استحالة اقامة الانتخابات بالوقت الحالي