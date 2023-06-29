إنتاج ليبيا من الحبوب يتراجع لمستويات قياسية.. وخبراء يوضحون الأسباب

قال رئيس اتحاد الفلاحين في ليبيا، أحمد بوحلالة، إن إنتاج بلاده من الحبوب تراجع إلى مستويات قياسية هذا العام.

وأوضح بوحلالة، في تصريحات صحفية أن الإنتاج ضئيل جداً، نظراً لتوقف دعم الزراعة وغلاء الأسمدة والمستلزمات الزراعية، فضلاً عن مشكلات التسويق، ما تسبب في عزوف عدد من الفلاحين عن زراعة الحبوب.

من جهة أخرى أكد مدير التخطيط في هيئة الحبوب أحمد السنوسي، أن الإنتاج ضعيف جداً هذا العام ويغطي جزءاً قليلاً من الاستهلاك المحلي.

وقال في تصريحات صحفية إن تقديرات الإنتاج لا تتعدى في أفضل الأحوال 30 ألف طن، لافتاً إلى غياب الإحصائيات والبيانات الحكومية حول الإنتاج، وعدم اهتمام الدولة بإنتاج الحبوب الذي يشكل أساس الأمن الغذائي للبلاد.

وحول المشروعات الزراعية الحكومية قال إنها متوقفة منذ عام 2011، وعلى سبيل المثال فإن مشروعي مكنونة وبلجوج يعتبران من أكبر المشروعات الزراعية في البلاد، والآن توقفا عن العمل بسبب الإهمال وسوء الإدارة.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس جمعية فزان للحبوب، عثمان الطاهر، أن إنتاج مناطق الجنوب الليبي ضعيف هذا العام لعدة أسباب، أولها ارتفاع سعر صرف الدينار مما تسبب في زيادة كلفة المستلزمات الزراعية واليوريا، فيما الدعم للفلاح توقف منذ عام 2015.

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وقال عثمان الطاهر، إن المزارع بحاجة إلى الدعم بالبذور وشراء المحصول من قبل المطاحن.

وتستهلك ليبيا، البالغ عدد سكانها نحو 6.8 ملايين مواطن، نحو 1.3 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طن شهرياً، وتستورد غالبية القمح اللين من الخارج، والباقي يغطى من الإنتاج المحلي.