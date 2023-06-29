الدفاع توضح حقيقة قصف الطيران المسير لقواعد عسكرية شرق ليبيا

نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس ماذكره موقع عربي 21 بشأن قصف الطيران المسير مواقعا على قاعدة الخروبة شرق البلاد.

وفي وقت سابق، ذكر موقع ”عربي21″ حسب مصادر بالدفاع، أن طائرات مسيرة من نوع “أكنجي” اشترتها حكومة طرابلس من تركيا، هي من نفذت الهجمات على مواقع “فاغنر” شرق البلاد مشيرًا الى أن قاعدة الخروبة شرقي مدينة المرج، وهي إحدى القواعد العسكرية اللوجستية التي تستخدمها مجموعة “فاغنر” الروسية .

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة لتلفزيون المسار :”نستغرب ما نشره موقع “عربي 21 ” حول قصف طائرات تابعة لنا لقواعد عسكرية شرق ليبيا “.