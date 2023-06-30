بنغازي الطبي يستقبل 115 حالة في أول أيام عيد الأضحى

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استقبل قسم الطوارئ والحوادث بمركز بنغازي الطبي في أول أيام عيد الأضحى المبارك 115 حالة مابين حالات باطنة وجراحة ، وقد تم إسعاف إصابات متعددة خلال 24 ساعة منها من يحتاج إلى تخدير موضعي ومنها إلى خياطة.

ومن بين هذه الحالات حالة كسر مركب بأصبع البنصر الأيمن، مع جرح عميق في راحة اليد اليمنى مع قطع في أوتار الأصابعالسبابةوالأوسط والبنصر، وقد أجريت له عملية تثبيت بالسيخ المعدني، و إصلاح الأوتار كاملة.

بالإضافة إلى حالة أخرى وهي قطع في أوتار اليد اليمنى (أصابع السبابة و الأوسط و الخنصر و البنصر) و أجريت له عملية إصلاحالأوتار المقطوعة، وحالة (طفل) يعاني من كسر في عظم السبابة مع قطع شبه كامل في الإصبع، وقد أجري له ترميم الأنسجة و الظفر وتثبيت الكسر عن طريق سيخ معدني.

بالإضافة إلى حالات الجروح العميقة والبسيطة و الخياطة العادية البسيطة لإصابات اليد التي بلغت93 حالة، وحالة قطع في أوتار مفصلالكاحل بواسطة سكين لطفل يبلغ 10 سنوات أجراها فريق الدكتور صلاح الفسي( unit D)، وعملية استكشاف ناتجة عن ضربة بسكين قطعت شريانا وأربعة أوتار .

وتقدم مركز بنغازي الطبي بالشكر والتقدير للأطقم الطبية والطبية المساعدة وأطباء التخدير والفنيين والتمريض وسكراب العمليات، وأطباءمكافحة العدوى، وأطباء قسم خدمات التعقيم المركزي، والصيدلة السريرية بقسم العمليات، والإدارة الصحية بقسم النساء والولادة، وكل منساهم في إنجاز عمل قسم العمليات الجراحية.