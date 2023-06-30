ليبيا الان

العبود: عملية بيع النفط مرتبطة بالحديث عن عدم التوزيع العادل في مخصصاته

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

صرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، أحمد العبود إن أزمة إيقاف إنتاج وتصدير النفط ليست جديدة، وهي ارتبطت بحالة الانقسام المؤسسي في السلطة التنفيذية مشيراً إلى أن ليبيا منذ عام 2011 وإلى الآن لا يوجد بها قانون للميزانية، وعملية بيع النفط ارتبطت بالحديث عن عدم التوزيع العادل في مخصصات النفط

وبين العبود أن حصيلة البيع تذهب للبنك المركزي والذي تحوم حوله شبهات فساد وأنه يقوم بتمويل الميليشيات، وقال أن هناك جهود دولية حاولت حلحلة الأزمة، مثل لقاء سوتشي من أجل إعادة توزيع دخل النفط الليبي، وقد ارتبط هذا الاتفاق بحكومة الدبيبة لكن للأسف عاد الانقسام المؤسسي مرة أخرى .

وأردف بالذكر أن الدعوات بتعيين حارس قضائي على المصرف الليبي ارتبطت بأصوات دعت إلى وقف تصدير النفط وذهبت للحل الوسط ونقل السجال إلى أروقة القضاء وهو من سيقول كلمته في تجميد حساب المصرف الليبي الخارجي

الوسوم

#البنك المركزي أزمة النفط المصرف الليبي ليبيا ميلشيات

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك