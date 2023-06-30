مستشفى بني وليد يؤكد أن الوضع يسير بانتظام ولاتوجد أي حالات طارئة

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أكد مستشفى بني وليد العام أن الوضع في المستشفى يسير بإنتظام بوجود الأطباء والطواقم الطبية المساعدة المناوبين.

وأوضح المستشفى عبر حسابه على “فيسبوك” أن المستشفى استقبل حالات مرضية تم تحويلها إلى عدة مدن منها مصراتة وطرابلس.

وتابع المستشفى لاتوجد أي حالة ممن ذكرت في صفحات التواصل، لافتًا إلى أن آخر حالة مرضية وصلت قبل صلاة المغرب وتم تحويلها لمدينة مصراتة.

وذكر مستشفى بني وليد أنه لا توجد حالات طارئة ولم يعلن مستشفى بني وليد العام حالة الطوارئ، والوضع كما هو عليه ويسير بنسق عادي.

وختم المستشفى منشوره :”الازدحام الموجود لا داعي له ولا وجود لحالات أخرى تعاني نفس ماتم ذكره في صفحات التواصل الاجتماعي”.

وكانت صفحات على “فيسبوك” تناقلت أخبار تفيد بوفاة 5 أشخاص من 14حالة تسمم بسبب خمور محلية الصنع في بني وليد.