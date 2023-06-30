وزير الاقتصاد الكوري يبدي رغبته بتعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا

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شارك مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب في افتتاح معرض كوريا للواردات العام 2023 في كوريا، اليوم الخميس، وسط مشاركة دولية واسعة.

وأكد الديب أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض لما لها من دور كبير للتعريف بالمنتجات الليبية، وإيجاد أسواق خارجية لها للمساهمة في التنوع الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، حسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة منتهية الولاية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وعلى هامش المعرض، زار وزير الاقتصاد الكوري جناح دولة ليبيا، واطلع على منتجات الشركات الليبية، مشيرا إلى تقديم التسهيلات أمامها لدخول السوق الكورية، وأكد رغبة كوريا في تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في ليبيا.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الأول من يوليو المقبل، بمشاركة عدد من الشركات الليبية المقيدة بسجل المصدرين وهي مجموعة السهل القابضة ومجموعة وهيبة القابضة وشركة المشكاة للإنتاج الزراعي والحيواني وشركة سيلين للصناعات الغذائية وشركة أمطار الغيم لزيت الزيتون وشركة أسماك ليبيا للمنتجات البحرية.