موقع قطري وآخرون وراء شائعة قصف قاعدة الخروبة

يقف موقع قطري وآخرون وراء شائعة قصف طيران مُسير تابع لحكومة الدبيبة قاعدة الخروبة شرق ليبيا.

وادعت صحيفة”االعربي21″ الممولة من قطر، في خبر كاذب مبني للمجهول، دون مصدر مؤكد من وزارة الدفاع التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة وتناقلتها عنها صفحات ممولة من وليد اللافي وزير الاتصال في الحكومة ذاتها، قصف الطيران المُسير لقاعدة الخروبة.

وقال موقع “عربي 21” إن طيران مُسير تابع لحكومة الدبيبة قصف مواقع لعناصر “فاغنر” بقاعدة الخروبة شرق ليبيا، على حد زعمه.

وادعى أن الطائرات المُسيرة من نوع “أكنجي” اشترتها حكومة طرابلس من تركيا، هي من نفذت الهجمات على مواقع “فاغنر”.

وواصلت الصحيفة زعمها قائلا إن مواقع “فاغنر” المُستهدفة تقع ضمن قاعدة الخروبة شرقي مدينة المرج، وهي إحدى القواعد العسكرية التي تستخدمها مجموعة المرتزقة الروسية”.

الخبر الذي سارع جمعة القماطي، البريطاني ذو الأصول الليبية ورئيس ما يعرف “حزب التغيير” في التعليق عليه، قائلا:” إذا ما تأكد خبر قصف جوي على قاعدة الخروبة التي تقع على بعد 80 كم جنوب شرق ‎بنغازي يستهدف مرتزقة الفاغنر، فإن الجهة التي قامت بالقصف على الأغلب هي قوات الأفريكوم ‎الأمريكية خاصة بعد إعلان الإدارة الأمريكية قبل يومين بدء تطبيق عقوبات على الفاغنر” .

وتابع القماطي:” من غير المتوقع أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بهكذا هجوم لأنه سيكون تصعيدا لا يخدم محاولات التوافق في ‎ليبيا، وكذلك لن يسمح الأتراك باستخدام طائراتهم المسيرة ضد أهداف روسية طالما أن هناك تفاهمات وتنسيق بين ‎تركيا وروسيا.

واستطرد القماطي:” قد يكون هذا الهجوم بداية لحملة أمريكية لاستهداف تواجد ‎الفاغنر في أفريقيا ومنها محاولة إخراجهم من ليبيا” على حد قوله.

كما تسابقت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف التابعة إلى وليد اللافي، للترويج للخبر الكاذب.