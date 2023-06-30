فقدان الحاج فرج الأثرم التابع لتنسيقية حجاج بنغازي وعائلته تناشد المساعدة للوصول إليه

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أعلنت عائلة الأثرم عن فقدان الحاج فرج أحمد علي الأثرم البالغ من العمر 75 عاماً من تنسيقية حجاج مدينة بنغازي منذ ظهر الأربعاء.

وذكرت العائلة أن أن آخر مكان شوهد فيه الحاج فرج في النفق المؤدي لفندق أنجم في مكة المكرمةوكان متوجهًا لمحل إقامته في فندق أنجم .

وأشارت العائلة إلى أن حالة الحاج فرج العقلية ممتازة، مشيرة إلى تخوفها من تعرضه لهبوط في السكر أو لضربة شمس.

وناشدت عائلة الحاج فرج الأثرم كل من يتوصّل إلى معلومة عنه أو يراه بالتواصل مع بعثة حجاج ليبيا وذلك للمساعدة في العثور عليه وإنهاء معاناتهم العائلية في هذه الأيام المباركة.