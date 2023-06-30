الأمم المتحدة: وفرنا الخدمات الأساسية لـ60% من سكان ليبيا

الوطن| وصد

أصدرت الأمم المتحدة في ليبيا تقريراً يلقي الضوء على النتائج الجماعية التي أحرزتها 16 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً لها، فضلاً عنبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2022.

وأكدت أنها عملت في ليبيا مع 23 وزارة و66 مؤسسة حكومية ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعادة توفير الخدمات الاجتماعيةالأساسية أو الحفاظ على تلك الخدمات لصالح 60% من السكان.

وبينت الأمم المتحدة أن 60 ألف شخص حصلوا على خدمات الصرف الصحي الأساسية و119 ألف شخص حصلوا على مياه صالحةللشرب بشكل مستدام و 156 ألف شخص استفادوا من خدمات الرعاية الصحية الإنجابية ورعاية الأم وحديثي الولادة والأطفال.

وأضافت أن 4581 عاملا تلقوا التدريب في المجال الصحي و81450 شخصا تلقوا الدعم النفسي أو الدعم النفسي الاجتماعي كماحصل 39419 طفلا على التعليم.

وذكرت أنه استفاد 20 ألف طفل في 16 بلدية من دروس تعويضية لمساعدتهم على اللحاق بالركب التعليمي كما تلقى 43991 تلميذا وجبة مدرسية مغذية.