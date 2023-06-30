طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر "فاغنر" في ليبيا

استهدف قصف شنته طائرات مسيرة مجهولة ليل الخميس – الجمعة قاعدة جوية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة “فاغنر” الروسية، من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية، على ما أعلن مصدر عسكري.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن طائرات مسيرة “مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوية (150 كيلومتراً جنوب شرق بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر” الروسية. ولم يتحدث المصدر عن سقوط قتلى.

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وتردد، خلال الأشهر الماضية، حديث عن عملية تجهز لها قوات في غرب البلاد بالتنسيق مع قوى غربية لشن هجوم ضد عناصر “فاغنر” التي “تدعم” الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لا سيما في ظل مخاوف من أن تستعمل روسيا هؤلاء لغلق آبار النفط والضغط على الغرب من خلال ذلك.

وينفي الجيش الليبي باستمرار وجود قوات لـ”فاغنر” في البلاد، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف، في وقت سابق، عن أن “حضور فاغنر في ليبيا يأتي على أساس تجاري، ولا دخل لنا في ذلك” وهو ما شكل إقراراً ضمنياً بوجودها في ليبيا.

وبحسب تقارير أميركية وغربية، فإن عناصر “فاغنر” يوجدون في سرت غربي ليبيا، والجفرة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، ويتمركزون كذلك في مناطق حيوية على غرار قاعدة القرضابية الجوية ومينائها البحري وقاعدة الجفرة الجوية.

وفي ظل إنكار “الجيش الوطني الليبي” وجود هذه المجموعة في البلاد، فإنه لا توجد إحصائيات دقيقة حولها، لكن التقارير الغربية تقدر عددها بنحو 2000 عنصر معظمهم من روسيا وشرق أوكرانيا وصربيا، وكذلك عناصر من سوريا جندتهم “فاغنر”.