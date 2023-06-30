الزادمة يؤكد فشل الحكومة المنتهية في توحيد المؤسسات والخطاب السياسي

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، دعمها المساعي الحميدة، التي يُجريها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، واستعداد الحكومة الليبية لتسليم السلطة لحكومة موحدة لكن بشروط محددة.

وأضاف أن الحكومة الليبية لن تصل إلى الاستحقاقات الوطنية إلا من خلال حكومة واحدة، تمارس اختصاصاتها على كامل التراب الليبي.

وتابع الزادمة أن الحكومة الليبية مستعدة لتسليم السلطة للحكومة الموحدة الجديدة، فور الاتفاق والإعلان عنها سواء من مجلسي النواب و الدولة، أومن خلال عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة.

وبين أن الحكومة الليبية تدعم أي خطوة من شأنها إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، والتعجيل بإجراء الانتخابات.

وأكد أن الدبيبة فشل في القيام بالمهام التي جاء من أجلها، ومن بينها توحيد المؤسسات والخطاب السياسي، وتوفير أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بضمانات أكبر يقبل جميع الأطراف بنتائجها.