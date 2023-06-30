البدري يجري اتصال مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة التعاون المشترك

الوطن| رصد

أجرى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، عوض البدري، اليوم الخميس اتصالا هاتفياً مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح مشالي، لزيادة التعاون المشترك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العامة للكهرباء.

و تطرق البدري خلال حديثه مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، إلى ضرورة ترشيد الطاقة لدعم شبكة الكهرباء الليبية ولدعم الجناح الغربي للشبكة العامة وهذا ما تم اليوم، أي أن حوالي 200 ميجاوات تم تصديرها وقت الذروة من الجناح الشرقي للشبكة الي الجناح الغربي، لكي ينعم المواطن في جميع البلاد بالكهرباء دون إنقطاع.

ويذكر أنه تم التنسيق المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية والشركة العامة للكهرباء